GSA Connections II
The Avaya Federal Solutions Inc GSA IT Schedule has everything your agency needs to meet communication and contact center requirements.
CONNECTIONS II meets federal agencies' equipment, labor, building, and campus infrastructure solution needs, including:
- Infrastructure design, installation and implementation
- Professional services to support existing networks
- Transition planning and integration services
- Customized client-specific systems
Access to Multiple Types of Task Orders
CONNECTIONS II features either fixed-price or time-and-materials task order types. All orders must use fair opportunity in accordance with FAR 16.505. For questions please contact the Avaya Federal Solutions CONNECTIONS II team at connectionsii@avaya.com.
Contract Number:
GS00Q12NSD0005
Redacted Basic Contract (and Modifications):
Redacted Basic Contract - AVAYA GS00Q12NSD0005
Modifications:
GSA CNXII Mod 01
GSA CNXII Mod 02
GSA CNXII Mod 03
GSA CNXII Mod 04
GSA CNXII Mod 05GSA CNXII Mod 06
GSA CNXII Mod 07
GSA CNXII Mod 08
GSA CNXII Mod 09
GSA CNXII Mod 10GSA CNXII Mod 11
GSA CNXII Mod 12
GSA CNXII Mod 13
GSA CNXII Mod 14
GSA CNXII Mod 15
Period of Performance:
Contract Expiration Date – 01/18/2021
Task Order Types:
FFP / T&M
DUNS Number:
790472240
Eligible Buyers:
All Federal Agencies
Agencies choice of Direct Order or GSA-Assisted Acquisition
Prompt Payment Terms:
0% Net 30
Avaya Federal Solutions Connections II Labor and Equipment Rates:
Download Avaya’s Labor and Equipment rates
Avaya Federal Solutions Contacts:
Rexford Trudell
Sr. Program Director
(703) 390-8273
Diane Ingram
Contracts Manager
(703) 376-2063
Government Program Office:
Thomas Pham
Program Manager
202-658-9052
tom.pham@gsa.gov
GSA CONNECTIONS II Ordering Instructions:
www.gsa.gov/portal/content/113287
Government Web Site:
www.gsa.gov/connectionsii