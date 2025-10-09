GSA Connections II

The Avaya Federal Solutions Inc GSA IT Schedule has everything your agency needs to meet communication and contact center requirements.

CONNECTIONS II meets federal agencies' equipment, labor, building, and campus infrastructure solution needs, including:

  • Infrastructure design, installation and implementation
  • Professional services to support existing networks
  • Transition planning and integration services
  • Customized client-specific systems

Access to Multiple Types of Task Orders

CONNECTIONS II features either fixed-price or time-and-materials task order types. All orders must use fair opportunity in accordance with FAR 16.505. For questions please contact the Avaya Federal Solutions CONNECTIONS II team at connectionsii@avaya.com.

Contract Number:
GS00Q12NSD0005

Redacted Basic Contract (and Modifications):
Redacted Basic Contract - AVAYA GS00Q12NSD0005

Modifications:

GSA CNXII Mod 01
GSA CNXII Mod 02
GSA CNXII Mod 03
GSA CNXII Mod 04
GSA CNXII Mod 05GSA CNXII Mod 06
GSA CNXII Mod 07
GSA CNXII Mod 08
GSA CNXII Mod 09
GSA CNXII Mod 10GSA CNXII Mod 11
GSA CNXII Mod 12
GSA CNXII Mod 13
GSA CNXII Mod 14
GSA CNXII Mod 15

Period of Performance:
Contract Expiration Date – 01/18/2021

Task Order Types:
FFP / T&M

DUNS Number:
790472240

Eligible Buyers:
All Federal Agencies
Agencies choice of Direct Order or GSA-Assisted Acquisition

Prompt Payment Terms:
0% Net 30

Avaya Federal Solutions Connections II Labor and Equipment Rates:
Download Avaya’s Labor and Equipment rates

Avaya Federal Solutions Contacts:

Rexford Trudell
Sr. Program Director
(703) 390-8273

Diane Ingram
Contracts Manager
(703) 376-2063

Government Program Office:

Thomas Pham
Program Manager
202-658-9052
tom.pham@gsa.gov

GSA CONNECTIONS II Ordering Instructions:

www.gsa.gov/portal/content/113287

Government Web Site:

www.gsa.gov/connectionsii