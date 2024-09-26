使用 Avaya Experience Platform 联络中心的一天

企业在客户体验方面面临着特殊挑战。客户希望随时随地与企业取得联系。无论是打电话，还是发短信或是聊天，他们都希望自由地选择沟通方式，且不会对他们所获得的服务产生任何影响。

无论您的客户服务团队规模如何，Avaya Experience Platform 都是一个强大的云解决方案，有助于为如今的客户和为他们服务的员工创造难忘的体验。

Avaya Experience Platform 所提供的工具，让客户和员工的每次互动都是一种积极的体验。